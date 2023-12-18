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        Haberler Magazin Cem Cücenoğlu mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz nişanlandı - Güncel Magazin haberleri

        Cem Cücenoğlu nişanlandı

        Oyuncu Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz ile nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:13
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          Pek çok dizi ve filmde rol alan Cem Cücenoğlu, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında büyük bir değişim yaşadı.

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          60 kilo veren Cem Cücenoğlu, görünümünden sonra özel hayatını da değiştirmeye karar verdi.

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          Cem Cücenoğlu, geçtiğimiz hafta mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlenme teklifi etmişti.

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          Çift, dün de aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Oyuncu, müstakbel eşiyle yer alan bu fotoğrafına, "Bir ömür, tek yürek, iki de çocuk" notunu düştü.

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