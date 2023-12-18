Cem Cücenoğlu nişanlandı
Oyuncu Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz ile nişanlandı
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Pek çok dizi ve filmde rol alan Cem Cücenoğlu, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında büyük bir değişim yaşadı.
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60 kilo veren Cem Cücenoğlu, görünümünden sonra özel hayatını da değiştirmeye karar verdi.
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Cem Cücenoğlu, geçtiğimiz hafta mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlenme teklifi etmişti.
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Çift, dün de aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Oyuncu, müstakbel eşiyle yer alan bu fotoğrafına, "Bir ömür, tek yürek, iki de çocuk" notunu düştü.