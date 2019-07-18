İHA'nın haberine göre; müzisyen ve DJ Ozan Doğulu Yalıkavak'ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Çaldığı şarkılarla tatilcileri coşturan Doğulu, unutulmaz bir gün yaşattı.

Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında ünlü sanatçı Cem Belevi ve sevgilisi Zehra Yılmaz da vardı. Cem Belevi, bir ara DJ kabinine geçerek Ozan Doğulu’nun Kreşendo albümünde yer alan ve sözleri kendisine ait olan “Elizabeth” şarkısını seslendirdi. Daha sonra locaya geçen Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz ile günün tadını çıkardı. Ozan Doğulu’nun çaldığı şarkılar eşliğinde bir an olsun yerinde duramayan Cem Belevi ve Zehra Yılmaz, uzun süre dans etti.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Ozan Doğulu, mekanı dolduran tatilcileri coşturdu.