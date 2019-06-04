Şarkıcı Cem Belevi, yaklaşık 2 yıldır yaşadığı sevgilisi Zehra Yılmaz ile tatile çıktı. Soluğu İtalya'da alan çift, sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Roma, Floransa ve Venedik’in tarihi ve turistik yerlerini gezen ikili, bu romantik karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin paylaşımı hayranlarından büyük ilgi gördü.

"YÜZÜN HEP YÜZÜME YAKIN OLSUN"

Zehra Yılmaz, sevgilisi Cem Belevi'nin yeni yaşını ise sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla kutladı. Yılmaz, paylaşımına, "Ben bizimle, sen de benimle Allah'a emanet sevgimiz. İyi ki doğdun. Yüzün hep yüzüme yakın, neyse yazılmış olan kadere el ele olsun" notunu düştü.

"AHLAKSIZ TEKLİFLER ALIYORUM VE TACİZE UĞRADIM"

Cem Belevi, katıldığı "Mertçe Sohbetler" programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Sunucu Mert Doğan'ın "Hiç ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Cem Belevi, bazı hayranlarının kendisine çıplak fotoğraflarını yollayarak ahlaksız tekliflerde bulunduklarını itiraf etmişti.

Bu fotoğrafların ilişkisi varken de geldiğini belirten Cem Belevi, yollanan fotoğrafları her seferinde görmezden geldiğini ve sildiğini söylemişti.

Bir Almanya konserinde bayan hayranı tarafından cinsel tacize uğradığını da anlatan sanatçı, hayranıyla fotoğraf çekimi esnasında elle tacize uğradığını ve bu tip olayların başına çok geldiğini de eklemişti.