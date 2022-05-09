"İREM EN GÜZEL GÜLLERİ HAK EDİYOR"

Kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı ile barışan Cem Belevi, ayrılıklarının 96 gün olduğu için Derici'ye, 96 gül gönderdiği yönündeki haberleri doğrulamıştı.

Cem Belevi, konuyla ilgili, "Evet, böyle bir olayı yalanlamıyorum. Barışmış olabiliriz. İrem, dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor. Bu işler kısmet..." ifadelerini kullanmıştı.

Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.