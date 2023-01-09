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Cem Belevi'den 'İrem Derici' açıklaması: Kin tutmanın hiç kimseye faydası yok

Cem Belevi: Kin tutmanın hiç kimseye faydası yok

Katıldığı davette gazetecilere poz veren Cem Belevi, 'ihanet' iddialarının ardından olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı eski sevgilisi İrem Derici'yle aralarındaki buzları erittiğini dile getirdi. Şarkıcı, "Karşılıklı anlaştık. Sonuçta küs kalmanın, kin tutmanın hiç kimseye faydası yok. Kendisine her zaman mutluluklar diliyorum" dedi

Giriş: 09.01.2023 - 08:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Cem Belevi, bir davette objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Belevi, hastaneden çıkıp, etkinliğe katıldığını açıkladı.

    Konuyla alakalı konuşan Cem Belevi, "Bu aralar kalın giyiniyorum. Havalar çok soğuk, herkesi uyarıyorum. Virüs kol geziyor. Ben de biraz kötü hissettim, hemen serum vurdurdum. O yüzden biraz geç kaldım" ifadelerini kullandı.

  • "KİN TUTMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

    Belevi, ayrıca olaylı şekilde ayrıldığı eski sevgilisi İrem Derici ile birbilerine beyaz bayrak gösterek, yaşadıkları sıkıntılı günleri unuttuklarını da anlattı.

    Şarkıcı, "Geçtiğimiz yıl magazinde çok fazla gündeme gelmiş bulunduk. Çok iyi tecrübe ettim. Çünkü bu zamana kadar işlerimle konuşuluyordum. İnşallah öyle devam edecek. Güzel oldu, karşılıklı anlaştık. Sonuçta küs kalmanın, kin tutmanın hiç kimseye faydası yok. Genel anlamda söylüyorum... Kin tutmak nedir?; Zehri kendin yutup, ölümü başkasından beklemektir... O yüzden hayat kin tutacak kadar, kızgın kalacak kadar uzun değil. Kendisine her zaman mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir şey söyledi; 'Allah’ın selamını esirgemeyelim' dedi. Zaten ne için yaşıyoruz ki? Kendisine de tüm sevenlerimize de selamlarmız olsun" dedi.

  • "GÖRÜCÜ USULÜYLE EVLENECEĞİM"

    Cem Belevi, daha önce, "Görücü usulüyle evleneceğim" diyerek, evlilik meselelerini annesine bıraktığını belirtmişti. Belevi, ayrıca ilişkileriyle artık annesini üzmeyeceğini de dile getirmişti.

  • İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ ARASINDA NELER OLDU?

    İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı. Belevi, ayrılığın 96'ncı gününde İrem Derici'ye, 96 gül göndermişti. Bu hamlenin ardından ünlü ikili ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen çift, tatilden renkli karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

  • "SALTANAT SONA ERDİ ÇEYREK POPÇU!"

    Ancak çift, Amsterdam dönüşünde ayrılık kararı almıştı. İddiaya göre; Cem Belevi, model Nergis Nesrullayeva ile yasak aşk yaşamıştı. İhaneti öğrenen İrem Derici, ilişkiyi noktalamıştı.

    İrem Derici, basına yansıyan haberlerin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu! Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler..." ifadelerini kullanmıştı.

  • "ALDATMA YOK"

    Derici'nin bu sözlerinin ardından Cem Belevi de konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 'İhanet' iddialarını "Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı!" diyerek, yalanlayan Belevi, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Çok değerli bir meslektaşım var, çok güzel de bir yürek var... Artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum, bir şeyler paylaşmış. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişki yaşıyoruz. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok 'aldatma', yok başka şeyler... Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da... Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hâlâ kendisini çok seviyorum, hâlâ çok saygı duyuyorum. Fevrice ağzından çıkanlara, söylediklerine takılmıyorum. Canı sağ olsun. İçi rahat olsun, benim içim çok rahat...

  • "SES KAYITLARI VAR!"

    Cem Belevi'nin açıklamalarının ardından İrem Derici, adeta çılgına dönmüştü. Derici, aralarında geçen konuşmaları paylaşacağını söylemişti:

    Über samimiyetsiz açıklamayı izledim de... Ben birkaç saat uyuyup, uyanıp her şeyi anlatayım ya... Bu sahtekarlık artık sıktı. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he, ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz, İrem'i şutlarım zaten. Şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem!' mi olsun ilk konumuz? Yoksa alevler attığın influenver'lar mı? Sen seç! Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya... Bana fark etmez.

  • "AİLEM İÇİN SUSUYORUM!"

    Ünlü şarkıcı, ardından, "Elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum. Yoksa beni herkes tanır, beni kimse susturamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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