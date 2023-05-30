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Celtics'i serinin son maçında geçen Heat, finalde Nuggets ile karşılaşacak!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Boston Celtics'i 103-84 yenerek finalde Denver Nuggets'ın rakibi oldu

Giriş: 30.05.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Celtics'i serinin son maçında geçen Heat, finalde Nuggets ile karşılaşacak!
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NBA'e, Doğu Konferansı final serisi 7. maçıyla devam edildi. Celtics'in 3-0 geriden gelerek 3-3 beraberliği yakaladığı serinin son maçında Heat, deplasmanda rakibini 19 sayı farkla yendi.

Seriyi 4-3 kazanan Heat, finalde Denver Nuggets ile karşılaşacak.

Son dört sezonda ikinci kez finale yükselen Heat'te Jimmy Butler 28 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalma, Caleb Martin 26 sayı, 10 ribaunt, Bam Adebayo 12 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Gabe Vincent 10 sayı ve 4 asist, Duncan Robinson 10 sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

Celtics'te Jaylen Brown 19 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Derrick White 18 sayı, Jayson Tatum 14 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

ÖMER FARUK YURTSEVEN FİNALDE MÜCADELE EDECEK

Heat'te forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, NBA final serisine katılan dördüncü Türk oyuncu oldu.

Daha önce 2004 yılında Mehmet Okur, Detroit Pistons formasıyla finalde şampiyonluk yaşadı. Hidayet Türkoğlu, 2009'da Orlando Magic formasıyla, Cedi Osman ise 2018'de Cleveland Cavaliers formasıyla finalde kaybeden tarafta oldu.

Final serisinin ilk maçı, 2 Haziran Cuma günü TSİ 03.30'da Nuggets'ın sahasında oynanacak.

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