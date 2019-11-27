Celta Vigo'da Okay krizi

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun, kulübü Celta Vigo'da yaşadığı kriz İspanya'daki gündemini koruyor.

Marca gazetesi, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu mercek altına aldı. Son olarak 9'uncu haftadaki Alaves maçında sahaya çıkan Okay Yokuşlu, sonraki 5 karşılaşmada ise forma şansı bulamadı. Milli futbolcunun içinde bulunduğu durumun nedeni olarak, teknik direktör Oscar Garcia ile yaşadığı sorunların olduğu iddia edildi.

11'den uzak kalan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Okay, Celta Vigo'yu takipten çıkarken, kulübünün bulunduğu bütün fotoğrafları da sildi. İspanya basını, yaşanan krizindeki nedenlerden birinin de Okay Yokuşlu'nun milli takımdaki asker selamı olduğunu yazdı.

Başarılı futbolcunun bu hareketi sonrası taraftarlarla arasının açıldığı belirtildi. Okay Yokuşlu'nun, Celta Vigo'daki geleceğinin Ocak ayında belli olacağı ifade edildi.