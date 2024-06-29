Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Celil Nalçakan, 'öldü' söylentisine isyan etti - Magazin haberleri

        Celil Nalçakan, 'öldü' söylentisine isyan etti

        Oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan 'öldü' söylentisine ateş püskürdü. Nalçakan, "Allah, sizi ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Celil Nalçakan, hakkında çıkan söylentilerine isyan etti. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, "Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan, dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek" ifadeleri kullanıldı.

        Celil Nalçakan, hakkında çıkan bu söylentiye sert tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yahu Allah, sizi ıslah etsin! İki tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim.

        Ayrıca bir videoda da paylaşan Celil Nalçakan; "Az evvel kız kardeşim aradı, kız hüngür hüngür ağlıyor. Kardeşimin bir damla gözyaşı için dünyayı yakarım. Onu arayıp başın sağ olsun demişler. Ya da şöyle düşünelim; benim annem 76 yaşında onu aradı bir arkadaşı ve 'oğlun ölmüş başın sağ olsun dedi. O kadın duyduğu bu haberle Allah, korusun bir şey oldu ona. Ben ne yapayım? Haydi söyleyin? Ne olur bunun bir çözümü olsun. Böyle bir şey değil bu bu kadar pis değil" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #celil nalçakan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa