30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, çelik sektörünün yurt dışında karşı karşıya kaldığı korumacılık önlemlerine rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "2019 yılını geçen yıla yakın bir şekilde 20 milyon ton civarında bir ihracatla tamamlamayı öngörüyoruz." dedi.
ÇİB’den yapılan açıklamaya göre, birlik, geçen yıl tüm ürünlerde en çok ihracat yapan ilk üç çelik firmasına 27 Kasım tarihinde Le Meridien Otel'de ödüllerini takdim etti.
Geçen yılda 16 farklı ürün kategorisinde ilk üçe giren 39 firma yer alırken, tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş., İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş., ve ÇOLAKOĞLU Dış Ticaret A.Ş. oldu.
İnşaat çeliği ve filmaşin kategorisinde Diler Dış Ticaret adına ve alaşımlı çelik kategorisinde Asil Çelik adına Fatma Tuba Yazıcı ödül aldı. Sıcak yassı kategorisinde İskenderun Demir Çelik ve soğuk/kaplamalı yassı kategorisinde Ereğli Demir Çelik adına ödülü alan isim Başak Turgut oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, çelik sektörünün yurtdışında karşı karşıya kaldığı korumacılık önlemlerine rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, “2019 yılını geçen seneye yakın bir şekilde 20 milyon ton civarında bir ihracatla tamamlamayı öngörüyoruz.” yorumunda bulundu.
Aslan, korumacılık önlemlerinin damga vurduğu bu yılda çelik sektörünün başta ABD ve AB olmak üzere birçok pazarda kayıp yaşamasına karşın yeni pazarlara açılarak bu kayıpları telafi ettiğini belirterek, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar tüm bölgelere Türk çeliğini ulaştırdıklarını söyledi.
Çelik İhracatçıları Birliği’nin sektörün ihracatının artmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aslan, "İhracatçılarımızın yeni pazarlara ulaşabilmesi için sektörel ticaret heyetleri gerçekleştirecek ve Türk çeliğini dünyanın her tarafında tanıtılması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Korumacılık duvarlarına karşın üstün çaba ve gayretleriyle başarılı bir ihracat performansı sergileyen tüm firmalarımızı tebrik ederim.” dedi.
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