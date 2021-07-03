Son 16 turunda Hollanda'yı eleyen Çekya, bir önceki turda Galler'i farklı geçen Danimarka'yla karşı karşıya geliyor. Kazanan takım, EURO 2020 yarı finalinde Ukrayna - İngiltere maçının galibiyle mücadele edecek.
ÇEKYA - DANİMARKA
SAAT: 19.00
HAKEM: Björn Kuipers
STAT: Bakü Olimpiyat
YAYIN: TRT 1
ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Celutska, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, barak, Sevcik, Schick
YEDEKLER: Mandous, Koubek, Kaderabek, Brabec, Darida, Krmencik, Jankto, Zima, Vydra, Kral, Pekhart, Pesek
TEKNİK DİREKTÖR: Jaroslav Silhavy
DANİMARKA: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg
YEDEKLER: Lössl, Rannow, Andersen, Skov, Skov Olsen, Jorgensen, Norgaard, Wass, Wind, Pulsen, Cornelius, Jensen
TEKNİK DİREKTÖR: Kasper Hjulmand
Çek Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka ile oynadığı iki maçı da gol yemeden kazandı (2000'de 2-0 & 2004'te 3-0).
Çek Cumhuriyeti ile Danimarka arasında oynanan son altı maçın beş berabere biterken, eşitlikle sonuçlanmayan tek karşılaşmadan Danimarka galip ayrıldı (Mart 2013'te 3-0).
Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste iki maçta 4+ gol atmayı başaran ilk takım olan Danimarka (4-1 vs Rusya & 4-0 vs Galler), Euro 2020'de toplam dokuz gol sevinci yaşarken; ülke tarihinde daha yüksek sayıya ulaştığı tek turnuvayı 1986 Dünya Kupası'nda oynadı (10).
Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı üç çeyrek finalin ikisinde tur atlamayı başaran Çek Cumhuriyeti (1996 vs Portekiz & 2004 vs Danimarka), sadece bu aşamada boy gösterdiği son turnuvada yoluna devam edemedi (2012 vs Portekiz).
Danimarka, 1966'dan bu yana maç başına en fazla şut (18.8) ve isabetli şut (7.3) çektiği büyük turnuvayı oynuyor.
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