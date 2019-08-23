23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Akarsu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çalışan inşaat işçisi Lütfi Bahtiyar'a (58),arkadaşları gün içerisinde ulaşamadı. İnşaata gelen Bahtiyarın arkadaşları, inşaat malzemelerini yerlerde buldu. Bunun üzerine inşaatta aramaya koyulan arkadaşları binanın asansör boşluğuna baktığın da Bahtiyar'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.
Arkadaşları zemin kata indiklerinde Bahtiyar'ın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, inşaat firması yetkililerine de haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yerine gelen Bahtiyar'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.
Bahtiyar'ın yakınlarını çevredeki vatandaşlar teselli etti. DHA'nın haberine göre; olay yeri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Bahtiyar'ın hayatını kaybettiği asansör boşluğu ve çevresi ile inşaat genelinde yaklaşık iki saat boyunca incelemelerde bullundu.
Ekiplerin incelemesi sonucu Bahtiyar'ın öğlen saatlerinde, dördüncü kattan asansör boşluğuna düştüğü belirtildi. Bahtiyar'ın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın düşme sonucu mu yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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