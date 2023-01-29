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Çekmeköy'de minibüsün asker eğlencesi yapanlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken kendiliğinden hareket eden minibüsün sokakta asker eğlencesi yapan gruba çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Giriş: 29.01.2023 - 23:27 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Çekmeköy'de minibüsün asker eğlencesi yapanlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı! - Güncel haberler
Minibüs asker eğlencesi yapanlara çarptı! 1 ölü, 3 yaralı
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AA

İstanbul Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Gazel Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesine katılmak için gelen bir kişi, minibüsünü sokağın başına park etti.

Minibüs henüz belirlenemeyen nedenle kendiliğinden hareket ederek, halay çeken kalabalığın arasına daldı.

Olayda 4 kişi minibüsün altında kaldı. Minibüs, sokaktaki diğer araçlara çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sezai Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından minibüsün sahibi gözaltına alındı.

Minibüs çekiciyle sokaktan kaldırıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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