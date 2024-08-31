Çekimlere hazır

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Başrollerinde; Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler, Batuhan Bayar yer aldığı 'Akıldan Kalbe'nin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal ve Burhan Gün’ün üstlendiği 'Akıldan Kalbe' filmi için ön hazırlıklar tamamlandı. Eylül ayının ilk haftası sete çıkacak olan film, çok yakında beyazperde de izleyicisiyle buluşacak.