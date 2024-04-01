Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol NBA Cedi Osman'lı San Antonio Spurs, Golden State Warriors'a mağlup oldu - Basketbol Haberleri

        Cedi Osman'lı San Antonio Spurs, Golden State Warriors'a mağlup oldu

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta San Antonio Spurs, Golden State Warriors'a 117-113 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cedi Osman'ın 18 sayısı yetmedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta San Antonio Spurs, Golden State Warriors'a 117-113 yenildi.

        NBA'e 10 maçla devam edildi. Play-in mücadelesi veren Batı Konferansı 10'uncusu Warriors, Spurs deplasmanında kazanarak art arda 4 olmak üzere 40. galibiyetini aldı.

        Konuk takım Warriors'ta Stephen Curry 33 sayı, 8 asist ve Draymond Green 21 sayı, 11 asist üretti.

        Batı Konferansı'nın son sırasındaki Spurs'te Victor Wembanyama'nın 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 3 blokluk performansı, sezonun 57. yenilgisini önleyemedi. Ev sahibi ekipte Cedi Osman ise ilk 5'te başlayarak yaklaşık 36 dakika süre aldığı mücadeleyi 18 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

        REKLAM

        MAVERİCKS, ROCKETS'IN SERİSİNE SON VERDİ

        Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 125-107 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

        Arka arkaya 7, sezonun 45. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Mavericks'te Luka Doncic 47 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle oynadı.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemediği Rockets'ta 28 sayı, 7 ribaunt üreten Jabari Smith Jr'ın performansı takımının 36. yenilgisini önleyemedi.

        LEBRON JAMES'TEN 40 SAYI

        Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 40 sayı kaydettiği mücadelede Brooklyn Nets'i 116-104'lük skorla geçti.

        Sezonun 42. galibiyetini elde eden Batı Konferansı 9'uncusu Lakers'ta Anthony Davis 24 sayı, 14 ribaunt ve Rui Hachimura 20 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

        Ev sahibi Nets'te ise Cam Thomas'ın 30 sayı, 6 asistlik katkısı, sezonun 46. mağlubiyetini engelleyemedi.

        REKLAM

        Sonuçlar

        Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 130-101

        Washington Wizards-Miami Heat: 107-119

        Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 120-135

        Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 118-130

        Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 104-116

        San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 113-117

        New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 112-113

        Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 101-109

        Houston Rockets-Dallas Mavericks: 107-125

        Sacramento Kings-Utah Jazz: 127-106

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Habertürk Anasayfa