Cecilia Krull, Türkiye'ye geliyor

'La Casa De Papel' dizisinde seslendirdiği 'My Life Is Going On' ile dünya çapında ilgi gören Krull, 26 Şubat'ta CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak.

Müzisyen bir aileden gelen ve 'Hard' isimli single'ını 2019'da yayınlayan Cecilia Krull, kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başladı.

Şarkıcı ve besteci Krull, caz dışında pop, groove ve soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor.