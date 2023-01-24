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Haberler Müzik Cecilia Krull, Türkiye'ye geliyor - Magazin haberleri

Cecilia Krull, Türkiye'ye geliyor

'La Casa De Papel' dizisinde seslendirdiği 'My Life Is Going On' ile dünya çapında ilgi gören Cecilia Krull, 26 Şubat'ta CSO Ada Ankara Ana Salon'da konser verecek

Giriş: 24.01.2023 - 16:48 | Güncelleme: ABONE OL
Cecilia Krull, Türkiye'ye geliyor - Magazin haberleri
Cecilia Krull, Türkiye'ye geliyor
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Müzisyen bir aileden gelen ve 'Hard' isimli single'ını 2019'da yayınlayan Cecilia Krull, kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başladı.

Şarkıcı ve besteci Krull, caz dışında pop, groove ve soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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