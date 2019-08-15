Cebelitarık Boğazı’ndan geçişi sırasında İngiltere tarafından 4 Temmuz’da el konulan İran’a ait petrol tankeri Grace 1’in Cebelitarık Yüksek Mahkemesince bugün itibariyle serbest bırakılması bekleniyordu. Tanker ile ilgili son kararın alınacağı duruşma öğleden sonraya ertelenirken yerel basın, Grace 1'in kaptanı ve üç mürettebatın serbest bırakıldığını bildirdi.

"GRACE 1'İ CEBELİTARIK'TA TUTMAK İÇİN HİÇBİR NEDENİMİZ YOK"

Cebelitarık’ın Yüksek Mahkemesinin verdiği gemiyi 30 gün süreyle tutma yetkisi Cumartesi günü sona erecek. Cebelitarık Özerk Yönetimi Başkanı Fabian Picardo’ya yakın kaynaklara göre tankerin bugün serbest bırakılması bekleniyor. Picardo'ya yakın bir kaynak “Suriye rejimine karşı yaptırımları ihlal ettiğine inanmadığımız sürece, Grace 1'i Cebelitarık'ta bir süre daha tutmak için hiçbir nedenimiz yok. Şimdilik durum bu. Yani, onu yola çıkmış olarak görmeyi bekleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Cebelitarık yönetimi, Grace 1 ile ilgili durumu “hafifletmeye” çalıştığını açıkladı.

İran Liman ve Denizcilik Örgütü memuru Jalil Eslami, “Bu konuyu çözmek için resmi ve resmi olmayan belgeler verildi. Umuyoruz ki bu sorun çok yakında çözüme kavuşacak” dedi.

İngiltere ise durumu Cebelitarık’ın sorunu olarak değerlendiriyor. İngiltere Dışişleri Ofisinden bir sözcü, “Grace 1 ile ilgili yürütülen soruşturmalar Cebelitarık Hükümetinin meselesidir. Bu devam eden bir soruşturma olduğu için daha fazla yorum yapamıyoruz” dedi.

İran’a ait 15 bin tonluk tankere, Suriye'ye petrol sevkiyatı yasağının ihlal ettiğinden şüphelenilmesi üzerine el konulmuştu. Suçlamalar, Tahran tarafından reddedilirken İngiltere ve İran arasındaki tansiyon hızla yükselmişti. Grace 1’in yakalanmasından iki hafta sonra 15 Temmuz’da, Hürmüz Boğazı yakınında İngiliz bayraklı tanker Stena Impero’ya İran’ın Devrim Muhafızları tarafından el konulmuştu.