FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 12'nci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Famila Schio'yu 79-67 yendi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Haris Bijedic, Hrvoje Cavar, Maden Lucic

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Cornelius 9, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş, Williams 7, Gray 12, Hollingswort 9, Hayes 15, Bonner 20, Crvendakic 4, Esra Ural Topuz.

FAMİLA SCHİO: Mabrey 15, Bestagno 6, Mestagh 9, Sottana 8, Verona 2, Howard 9, Grippa, Keys 8, Penna, Zahui, Ndour10.

1´İNCİ PERİYOT: 23-17

İLK YARI:37-33

3´ÜNCÜ PERİYOT: 55-52