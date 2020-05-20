Caz sanatçısı İlham Gencer, akordeonuyla 19 Mayıs coşkusuna katıldı - İSTANBUL

Ünlü sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yaptığı kutlama çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonuna çıktı.Akerdeon çalarak İstiklal Marşı'nı okuyan sanatçıya komşuları da eşlik etti.Gencer ayrıca komşularıyla Gençlik Marşı'nı seslendirdi.

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