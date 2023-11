Caz gitarının ustası Biréli Lagrène CRR’de!

REKLAM advertisement1

Caz gitarının büyüleyici dünyasında parlayan bir yıldız olan Biréli Lagrène, müzikal dehası ve tekniğiyle, caz severlerin gönlünde özel bir yer edindi.

1980'lerden bu yana caz gitarının tartışmasız kralı olarak kabul edilen Lagrène’e, CRR’deki konserinde; William Brunnard (bas gitar), Raphael Pannier (davul) ve Vincent Mahey (vokal) eşlik edecek.

Dinleyicilere cazın özüne yolculuk sunacak konser saat 19.00’da başlayacak.

BİR MÜZİK DEVİNİN HİKAYESİ

Küçük yaşlarda gitara başlayan ve Django Reinhardt, Wes Montgomery, George Benson gibi cazın devlerinden etkilenen Biréli, zaman içinde kendi tarzını geliştirdi. Gipsy jazz'ın öncülerinden Reinhardt'ın etkisi, Lagrène'in müziğinde açıkça hissedilmekle beraber o bu tarzı kendine özgü bir yoruma kavuşturdu.

Biréli, 35 yaşında Gipsy Project & Friends ile kökenlerinin müziğine dönerek virtüözlük ve derinlik arasında denge kurdu. Sanatçı bu projede, geleneksel gipsy jazz'ı modern bir anlayışla harmanlayarak, bu türün sınırlarını genişletti.

Kariyeri boyunca John McLaughlin, Paco de Lucia, Al Di Meola, Jaco Pastorius ve Weather Report gibi sanatçılarla çalışmış olan Biréli, müzik dünyasının en parlak isimleriyle performans sergiledi.

Acoustic Moments, Standards, Djangology ve To Bi or Not To Bi gibi albümleri, eleştirmenlerden beğeni topladı.

ÖDÜLLER

Fransa'nın Chevalier des Arts & des Lettres madalyası, 2001 Victoires de la Musique ve 2007'de 'En İyi Caz Albümü' ödülleriyle onurlandırılan Biréli, bu başarılarıyla müziğinin kalitesini kanıtladı.

2023 yılında Biréli Lagrène, Bireli Lagrene plays Loulou Gasté adlı, Fransız şarkılarının altın çağının en önemli yazarlarından birine adanmış şarkı kitabı projesini hayata geçirdi. Bu projede Hono Winterstein (ritim gitar) ve Diego Imbert (kontrbas) ile birlikte çalıştı.