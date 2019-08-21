21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaptığı yazılı açıklamada, yaş çayın kalitesi konusundaki çağrılarına ve "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasıyla oluşturmaya çalıştıkları farkındalık konusuna yakın ilgi ve destek gösteren üreticilere teşekkür etti.
Bu çalışmaların randevu sisteminde revizyon yapılmak suretiyle desteklendiğini ve çayın kalitesinin yükseltilip eski güzel günlerine dönmesi konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Alim, şunları kaydetti: "Gelmiş olduğumuz aşamada kamuoyuna büyük bir heyecanla belirtmek isteriz ki çayımızın randıman ve ekstrakt değerlerinde artış ve çöp oranında azalma gözlenmektedir. Bununla birlikte hasret kaldığımız çay kokusu yeniden daha geniş bir alanda kendisini hissettirmeye başlamıştır. Bunlar çok sevindirici ve gelecek adına bizlerin dört elle işimize sarılmamızı sağlayan gelişmelerdir. Ayrıca üreticilerimiz bu yıl ile birlikte daha yüksek oranda bahçelerine girmiş, yabancı işçi kullanımı azalmış ve çaya sahip çıkma konusunda önemli bir duyarlılık oluşmuştur."
GİDERLER YÜZDE 7 AZALDI
Alim, ÇAYKUR bünyesinde mali disiplin politikalarının hayata geçirildiğini kaydederek, "2019 yılının ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, enflasyon verileri ile değerlendirildiğinde, yaş çay hariç giderlerimizi yüzde 7 oranında azalttık. Üstelik giderlerdeki bu azalmayı, önceki yıla göre daha fazla kuru çay üreterek gerçekleştirdik. Bununla birlikte 2019 yılının 7 ayındaki satışlarımızı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdık." bilgilerini paylaştı.
Çayın gıda sektörünün farklı alanlarında kullanımını sağlayacak yeni ürünler geliştirdiklerini ve bu ürünlerin pazara sunumu için önemli gelişmeler sağladıklarını da aktaran Alim, kurumun ürettiği çayın diğer devlet kuruluşları tarafından kolayca satın alınabilmesi için Kamu İhale Kanununun ilgili bölümlerinde düzenleme yapılmasını sağladıklarını ve bu kapsamda diğer devlet kuruluşlarıyla önemli satış anlaşmaları yaptıklarını ifade etti.
ÇÖZÜMLER BİR GÜNDE GERÇEKLEŞMİYOR
Pazarlama alanında yaptıkları düzenlemelerle daha sağlıklı ve düzenli bir satış politikasına ulaştıklarını belirten Alim, şunları kaydetti:
"Tüm bu gelişmeler, 2019 yılının gerek kalite gerek randıman gerekse maliyet etkinliği açısından olumlu olarak geride bırakılması konusunda önemli göstergeleri ortaya koyuyor. Çay sektöründe yaşanılan sorunlar bir günde oluşmadığı içindir ki sorunların çözümü de bir günde gerçekleşemiyor. Önemli olan çözüm konusunda irade göstermek ve topyekun hareket ederek elini taşın altına koyabilmektir. Bu noktada üreticilerimizin de bizimle birlikte inisiyatif aldığını görmekten son derece mutluyuz. Bugün hep birlikte hayata geçirdiğimiz olumlu gelişmelere daha çok sahip çıkarak ve disiplini asla elden bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!