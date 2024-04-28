Çaykur Rizespor-Ankaragücü: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. Rizespor, 25'te Gaich ve 32'de Olawoyin'in golleriyle 2-0 öne geçerken, müthiş bir geri dönüşe imza atan Başkent ekibi 56'da Bajic ve 90+9'da Garry Rodrigues'in golleriyle 1 puanı kurtardı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ilk yarıyı 25'te Gaich ve 32'de Olawoyin'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Ankaragücü, 56'da Bajic ve 90+9'da Garry Rodrigues'in golleriyle mağlubiyetten kurtuldu.
Evinde 3 maç sonra puan kaybeden Rizespor, puanını 49'a çıkarırken haftayı 7. sırada kapattı.
Puanını 38' çıkaran Ankaragücü ise 14. sırada yer aldı.