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Çaykur Rizespor: 3 - Denizlispor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Giriş: 23.01.2023 - 22:24 | Güncelleme: ABONE OL
Çaykur Rizespor: 3 - Denizlispor: 1 | MAÇ SONUCU
İHA

4. dakikada Denizlisporlu Muhammed'in topla ceza sahasına kadar sokulan İbrahim Olawoyın'a yaptığı müdehale sonucu hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşuyla Topun başına geçen Bolasie'nin şutuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

9. dakikada sol çaprazdan Emircan Altıntaş'ın yaptığı ortada Bolasie'den seken topa Olawoyın'ın vuruşuyla top filelerle buluştu ancak hakem ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

20. dakikada Alper Potuk'un yaptığı ortayı göğsüyle önüne indiren Emircan Altıntaş'ın şutuyla top filelerle buluştu. 2-0

30. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın sol çaprazdan verdiği pasla topla buluşan Gökhan Süzen'in şutunu savuma oyuncusu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.

45+6. dakikada serbest vuruş için topun başına geçen Denizlisporlu Gökhan Süzen'in ortasını kafa vuruşuyla karşılayan Bekir Turaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

89. dakikada topla buluşan Benhur Keser ceza sahasının içine kadar sokularak topu kalecinin üstünden aşırtıp meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

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