Çaykur işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Çaykur 1072 işçi alımı kura çekim tarihi
Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları için geri sayım başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1072 işçi alımı yapılacak. 26-30 Nisan tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adayların gözleri "Çaykur işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları hakkında bilgiler...
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Çaykur işçi alımı başvuru süreci 30 Nisan itibarıyla geride kaldı. Başvurular için ikametgah şartının arandığı ilanın açıklamasında işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizildi. Peki, Çaykur 1072 işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...
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ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI YAPACAK!
Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.
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ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi, 14 Mayıs 2024 Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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