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        Haberler Ekonomi Enerji Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi - Enerji Haberleri

        Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi

        Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açık arttırma sonucunda 20 milyar Türk Lirası karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'ne devredildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:07 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:07
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        Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açık arttırma sonucunda 20 milyar Türk Lirası karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi’ne devredildi.

        İhaleye, Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi katıldı.

        Elemesiz turda, en yüksek teklif 13 milyar 50 milyon lira olurken, ihalenin elemeli turunda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi elendi.

        İhalede, 15 milyar 600 milyon lira "başlangıç fiyatı" ve 50 milyon lira artırma aralığıyla "açık artırmaya" geçildi.

        Açık artırma 17 tur sürerken, en yüksek teklif 20 milyar lirayla Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketinden geldi.

        "İSTİHDAM SAYISI ARTIRILACAK"

        Akçadağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akçadağ, ihale sonrası yaptığı açıklamada, işçi ve emekçinin mutlu olduğu bir süreç yaşanacağını belirtti.

        Akçadağ, şu ifadeleri kullandı:

        "Termik santralin olduğu bölge, bugüne kadar gördüğü uzun süreli avantajlı dönemi yaşayacak. Ben şunu söyleyeyim, gerçekten burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürüttü. Oradaki mesai arkadaşlarımızın tamamının istihdamına devam ettirileceği, hatta istihdam sayısının artırılacağı hususunda gerekli taahhüdü verdik. Bu hususlarla da çalışmalar yapılacaktır."

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