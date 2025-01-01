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        Haberler Yaşam Çatlayan ellere ve kuru dudaklara son: Kış aylarında cildinizin nem dengesini korumanın en pratik yolları!

        Çatlayan ellere ve kuru dudaklara son: Kış aylarında cildinizin nem dengesini korumanın en pratik yolları!

        Kış aylarında cildinizde kuruluk ve kaşıntı gibi sorunlar yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Soğuk hava ve kuru ortamlar nedeniyle cilt bariyeriniz zayıflayabilir. Neyse ki, dermatologların basit ama etkili önerileriyle cildinizi kış mevsiminin sert etkilerinden korumanız mümkün. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:30
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        • 1

          Kış mevsimi beraberinde uzun geceler, şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınaları gibi mevsimsel etkiler getirirken, bu durum cildimiz için çoğu zaman kuruluk ve hassasiyeti de beraberinde getirir.

        • 2

          Soğuk hava, düşük nem seviyeleri ve kuru iç ortamlar cildin nemini kaybetmesine neden olarak kuruluk, kaşıntı, pullanma, çatlama hatta bazen kanamalara yol açabilir. Çözüm ise cilt bakım rutininizde yapacağınız küçük ama etkili değişikliklerden geçiyor!

        • 3

          SICAK DUŞLARIN SÜRESİNİ KISALTIN VE SUYU İLİK TUTUN

          Soğuk kış günlerinde uzun ve sıcak bir duş almak rahatlatıcı olabilir, ancak dermatologların uyarısına göre, sıcak su cildin doğal yağlarını yok ederek kuruluğa neden olabilir. American Academy of Dermatology uzmanı Dr. Suzanne Friedler, "Duş sürelerini 5-10 dakika arasında sınırlı tutun ve suyu ılık sıcaklıkta kullanın," tavsiyesinde bulunuyor.

        • 4

          Duştan sonra cildinizde kalan nemi hızla kaybetmemek için nemlendirici kullanmanız çok önemli. "Duştan çıkar çıkmaz, cildiniz hala nemliyken bir krem veya merhem uygulayın," diyor Dr. Friedler.

        • 5

          NEMLENDİRİCİYİ DOĞRU ZAMANLAMA VE İÇERİKLE KULLANIN

          Nemlendirici seçimi ve uygulama zamanı kış aylarında önemlidir. Dermatolog Dr. Melanie Palm, ceramide 3, squalene ve gliserin gibi bariyer onarıcı ve nemlendirici içeriklere sahip kremlerin kullanılmasını öneriyor.

        • 6

          ALERJENLERDEN VE TAHRIŞ EDİCİLERDEN UZAK DURUN

          Bazı sabunlar, parfümör sabunlar ve alkol bazlı ürünler, cildin doğal yağ tabakasını yok ederek cildin daha fazla kurumasına neden olabilir.

        • 7

          Dermatologlar, hassas ciltler için kokusuz sabunlar, yumuşatıcılar ve çamaşır deterjanları öneriyor. Ayrıca banyo lifi, fırça veya yün gibi tahriş edici maddelerden uzak durmanız gerektiğini vurguluyorlar.

        • 8

          NEMLENDİRİCİ CİHAZLAR KULLANIN

          Soğuk hava, ortamdaki nem seviyesini ciddi oranda düşürebilir. Bu durum, cildin kurumasına ve kaşıntıya neden olabilir. Bir nemlendirici cihaz kullanarak ortam nemini artırabilir ve cildinizin nem dengesini koruyabilirsiniz.

        • 9

          YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETİN

          Su tüketimi, cilt sağlığı açısından büyük önem taşır. Dr. Palm, gün boyunca yeterli miktarda su içmenizi önerirken, bu durumun genel sağlığınız üzerinde de olumlu etkiler yaratacağını söylüyor. Su, vücudun normal sıcaklığını korumasına, eklemleri yağlamasına ve toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

        • 10

          UZMAN GÖRÜŞÜ ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN

          Eğer cildinizdeki kuruluk, kaşıntı veya tahriş evde alınan önlemlere rağmen iki hafta içinde iyileşme göstermiyorsa, bir dermatoloğa başvurmanız önerilir. Cildinizdeki problemin altında yatan sebeplerin belirlenmesi için profesyonel bir tedavi alabilirsiniz.

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