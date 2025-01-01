Çatlayan ellere ve kuru dudaklara son: Kış aylarında cildinizin nem dengesini korumanın en pratik yolları!

SICAK DUŞLARIN SÜRESİNİ KISALTIN VE SUYU İLİK TUTUN

Soğuk kış günlerinde uzun ve sıcak bir duş almak rahatlatıcı olabilir, ancak dermatologların uyarısına göre, sıcak su cildin doğal yağlarını yok ederek kuruluğa neden olabilir. American Academy of Dermatology uzmanı Dr. Suzanne Friedler, "Duş sürelerini 5-10 dakika arasında sınırlı tutun ve suyu ılık sıcaklıkta kullanın," tavsiyesinde bulunuyor.