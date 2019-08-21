ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın başı, bugünlerde hakkındaki iddialar ile dertte. Öyle ki, elektrikli otomobiller, uzay roketi ve güneş panelleri gibi yeni nesil teknolojiler geliştiren şirkete, ABD'nin perakende devlerinden Walmart tarafından mahkemeye veriliyor.

ŞARTLARI YERİNE GETİRMEMEKLE SUÇLANIYOR

Söz konusu davanın gerekçesi olarak da, Tesla'nın Walmart'a sattığı güneş panellerinin yanması gösteriliyor.

New York Eyalet Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, 2012 ve 2018 yılları arasında Walmart mağazalarının çatılarına yerleştirilen Tesla marka güneş panellerinin 7'sinin yandığı kaydedildi. Şirket, Tesla'yı yapılan kontrattaki şartları yerine getirmemek ile suçluyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Walmart'ın dava dilekçesinde Tesla, 'güneş paneli sistemlerini kâr elde etmek için en kısa sürede kurmak ve kötü niyetli bir iş modeli benimsemek' ile suçlanıyor.

HEPSİNİ KALDIRACAK

ABD'deki 5 bin Walmart satış noktasının 200'ünde Tesla'nın güneş panellerinin bulunduğu belirtiliyor.

Şirket kaynakları, bütün mağazalardan Tesla'nın güneş panellerinin kaldırılacağını ifade ediyor.

Tesla'nın güneş paneli işine girişi, 2016 yılında bu alanda faaliyetler yürüten SolarCity'i satın alması ile gerçekleşti.

Tesla'nın SolarCity'i satın almasının altında ise, güneş panellerini, bataryaları ve elektrikli otomobilleri tek bir adresten tüketiciye sunmak hedefi yatıyor.

Walmart'ın güneş panellerini kullanmasının da, şirketin operasyonlarının yüzde 50'sini 2025 yılına kadar yenilenebilir enerjiden karşılama hedefinin bir parçası olduğu bildiriliyor.