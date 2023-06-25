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Çatıdan düştü! Nisa Nur'un kahreden sonu

Antalya'da, hava almak için ailesiyle oturdukları 3 katlı apartmanın çatısına çıkan 13 yaşındaki Nisa Nur Kara, henüz bilinmeyen sebeple düşerek yaşamını yitirdi

Giriş: 25.06.2023 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da çatıdan düşen Nisa Nur hayatını kaybetti - Haberler
DHA

Antalya'nın Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'taki 3 katlı Alperen Apartmanı'nda meydana gelen olayda, ailesine canının sıkıldığını ve hava almak istediğini söyleyen Nisa Nur Kara, apartmanın çatısına çıktı.

Kara, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple çatıdan düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kara'yı önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne, ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Nisa Nur, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kara'nın şüpheli ölümü sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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