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        Haberler Dünyadan Catherine Zeta-Jones ile Michael Douglas evliliklerinin 23'üncü yıl dönümünü kutladı - Magazin haberleri

        Catherine Zeta - Jones ile Michael Douglas evliliklerinin 23'üncü yıl dönümünü kutladı

        2000'den bu yana mutlu birliktelikleri süren Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Douglas ile çekilen fotoğraflarını yayımlayan Jones, eşine "Bugün evliliğimizin 23'üncü yılını kutluyoruz. Sevgili Michael, Nobel Barış Ödülün seni bekliyor" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:29
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          Dünyaca ünlü oyuncu çift Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000'de nikâh masasına oturmuştu. Carys Zeta ve Dylan Michael adında iki çocuğu bulunan çift, 23'üncü evlilik yıl dönümlerini duygusal bir mesaj ile kutladı.

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          Catherine Zeta - Jones, düğün fotoğraflarının yanı sıra birlikte geçirdikleri özel anlardan paylaşımlarda bulundu.

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          "SENİ SEVİYORUM"

          Catherine Zeta - Jones, eşi Michael Douglas'a "Bugün evliliğimizin 23'üncü yılını kutluyoruz. Sevgili Michael, Nobel Barış Ödülü'n seni bekliyor. Seni seviyorum" sözleriyle seslendi.

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          "24 İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

          Michael Douglas da eşi Catherine Zeta - Jones'a "24 için sabırsızlanıyorum! Mutlu yıl dönümleri" sözleriyle karşılık verdi.

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