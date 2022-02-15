Türkiye’de anakart üretimine başladı

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Yerli teknoloji markası Casper, 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu üretim tesisinde telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine de başladığını duyurdu.

Bir bilgisayarın, telefonun ya da dijital cihazın tüm bileşenlerin birbiriyle bağlantısını sağlayan ve kontrol eden anakartlar, elektronik sitemlerin en önemli parçalarını oluşturuyor. Bu kapsamda Casper, teknoloji merkezinde anakart ve subboard üretimine başladığı açıkladı.

2 ÜRETİM HATTI VE 4 ÜRETİM BANDI

Casper’ın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla teçhiz edilmiş 2 üretim hattı ve 4 üretim bandında, yaklaşık 1200 çip ve komponentten oluşan anakartlar CKD hatlarındaki bu son teknoloji makineler ile uluslararası endüstriyel standartlarda üretiliyor. Üretim öncesi hassas test ve ölçümlerden geçen yüksek kaliteli elektronik parçalar, sırasıyla çeşitli kontroller ve testlerde geçiriliyor ve SKD bantlarına iletiliyor. Dayanıklılık, Yaşlandırma ve Fonksiyon testlerinden geçip Casper mühendislerinden onay almış pilot üretim numuneleriyle aynı standarttaki binlerce telefon SKD bantlarında üretiliyor.”

VIA, Nirvana ve Excalibur ürün portföyüyle yıllık 1 milyon adet cihaz üretimi gerçekleştiren Casper’ın İstanbul Ümraniye’deki teknoloji üssünde yılda 500 bin adet telefon ve tablet üretim kapasitesi bulunuyor.