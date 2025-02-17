Casemiro'dan Real Madrid açıklaması!

Manchester United'da forma giyen Casemiro, 2015-2022 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid'le ilgili konuştu.

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REAL MADRİD AÇIKLAMASI

Real Madrid'de beklentilerin hiçbir şekilde bitmediğini vurgulayan orta saha oyuncusu, "Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni aldığınızda, 'Gelecek seneye bakalım' derler. Sadece ligi kazanırsanız 'Şampiyonlar Ligi'ni niye alamadık?' diye hayıflanırlar. Eğer sadece kupayı kazanırsanız 'Berbat bir sezon geçirdik' derler. Orası başka bir yer." dedi.

PERFORMANSI

2022 yaz döneminde Real Madrid'den Manchester United'a 70M Euro'luk bedelle katılan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı 25 maçta 3 gol sevinci yaşadı.