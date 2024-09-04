Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.947,71 %-0,74
        DOLAR 34,0380 %0,10
        EURO 37,6753 %0,27
        GRAM ALTIN 2.719,48 %-0,18
        FAİZ 42,05 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,69 %0,03
        BITCOIN 56.579,00 %-2,81
        GBP/TRY 44,7046 %0,13
        EUR/USD 1,1055 %0,11
        BRENT 74,25 %0,68
        ÇEYREK ALTIN 4.446,35 %-0,18
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CarrefourSA’dan okul alışverişi kampanyası - İş-Yaşam Haberleri

        CarrefourSA’dan okul alışverişi kampanyası

        CarrefourSA, yeni eğitim öğretim yılı öncesi temel kırtasiye ürünlerinden elektronik eşyaya kadar birçok reyonda 20 Eylül'e kadar geçerli indirim kampanyası başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 12:11 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        CarrefourSA'dan okul alışverişi kampanyası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'da temel kırtasiye ürünlerinden elektronik eşyaya kadar geniş yelpazedeki ürün için CarrefourSA Kart ile yapılan alışverişlerde indirimler yapıldı. Kampanya 20 Eylül’e kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla yapılan 300 TL ve üzeri okul alışverişlerinde vade farksız 6 taksite kadar ödeme imkânı sağlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
        Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        Habertürk Anasayfa