CarrefourSA’dan okul alışverişi kampanyası

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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'da temel kırtasiye ürünlerinden elektronik eşyaya kadar geniş yelpazedeki ürün için CarrefourSA Kart ile yapılan alışverişlerde indirimler yapıldı. Kampanya 20 Eylül’e kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla yapılan 300 TL ve üzeri okul alışverişlerinde vade farksız 6 taksite kadar ödeme imkânı sağlanıyor.