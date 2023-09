CarrefourSA online yemek sektörüne giriş yaptı

REKLAM advertisement1

Türkiye’de 55 ilde 950’den fazla mağazası, 11 bine yakın çalışanı ve 14 deposuyla müşterilerine hizmet veren CarrefourSA, online yemek siparişi işine girdi.

CarrefourSA Mutfak adı ile bulut mutfak sektörüne adım atan şirket, söz konusu hizmetin ilk olarak İstanbul’da başladığını açıkladı.

Yıl sonuna kadar İstanbul’daki bulut mutfak sayısını 4’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, "2023 yılı Türkiye’de 30’uncu yılımızı kutladığımız özel bir yıl. 1993 yılında İçerenköy’de ilk mağazamızı açtığımızdan bu yana önemli dönüşümlerden geçtik. 30'uncu yılımızı yeni yatırımlar ve yeni iş modelleriyle kutlamaya devam ediyoruz" dedi.

8 MİLYON TL YATIRIM

Yeni konsepte ilk etapta 8 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Kartallıoğlu, global bulut mutfak pazarının tüm dünyada yaygınlaştığını ve büyük bir pazara dönüştüğünü vurguladı.

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, "Precedence Research tarafından Global Bulut Mutfak araştırmasına göre pazarın global büyüklüğünün 2022'de 57.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2032'de ise bu rakamın 174.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor" dedi.

Türkiye’de de pazarın her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Kartallıoğlu, "Yeme içme sektöründeki bu dönüşüm, organize gıda perakende tüketicisinin tercihleri ve deneyimlerinin de her geçen gün değiştiği günümüzde de biz de bu dönüşümlerin bir parçası olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MARKALAR DATADAN ÇIKTI

Kartallıoğlu, CarrefourSA Mutfak’ta yer alan markaları oluştururken, şirket bünyesindeki Lezzet Arası restoranlarda elde edilen datalar sayesinde müşteriler tarafından en çok tercih edilen yemeklerle ilgili bir araştırma gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bu araştırma sonucunda BigBowl, Burger Four, Fried Day Chicken, Hasan Usta Köftevi, L’atelier, Le Penne, Pizza Poli, Sushi Four, Tarihi Kazancı Pilavcısı ve Urla Balıkçısı olmak üzere salatadan deniz ürünlerine kadar 10 farklı markayı müşterilerin hizmetine hazır hale getirdiklerini anlatan Kartallıoğlu, "Menülerde yer alan yemeklerin tamamı da günlük ve taze olarak hazırlanacak. CarrefourSA Mutfak’ta kullanılan et, balık, meyve, sebze gibi tüm ürünler CarrefourSA’dan temin edilecek" dedi.

CarrefourSA Mutfak bünyesinde yer alan markalardan sipariş vermek isteyenlerin, online yemek siparişi platformlarından sipariş verilebilecekleri aktarıldı.