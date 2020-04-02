Koranavirüs ile mücadele de CarrefourSA da çalışma saatlerin değiştirdi. Bunun sebebi korana virüsün yayılımını önlemek ve bu mücadeleden en az hasarla çıkmaktır. Bu sebeple de CarrefourSA artık 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır. Aynı zamanda CarrefourSA giriş kapılarında eller jel ile temizlenecektir. Aynı zamanda markette çalışanlarda mutlaka eldiven ve maske bulunacaktır. Poşetlenmemiş hiçbir besin kalmayacaktır. Müşterilerin markette çok olmamasına özen gösterilecek ve gerekirse müşteriler azar azar markete alınacaktır. Müşteriler, çalışanlar arasında mutlaka 1 buçuk metre mesafe bulunacaktır.

CarrefourSA Saat Kaçta Açılıyor?

Birçok yerde bulunan en büyük süpermarketlerden biri olan CarrefourSA korana virüs sebebi ile açılış saatinde değişiklik yaptı. Artık CarrefourSA sabah saat 9:00 da açılacaktır.

CarrefourSA Saat Kaçta Kapanır?

CarrefourSA’nın açılış saatinden bahsettik. Peki, kapanış saatinde de değişiklik oldu mu? Sizlere bu konudan bahsedelim. Evet, açılış saati gibi kapanış saatinde de değişiklik oldu. Korana virüs sebebi ile CarrefourSA artık 21:00 de kapanacaktır.

CarrefourSA Hafta Sonu Açık mı?

CarrefourSA hafta sonu da müşterilerine hizmet vermeye devam edecektir. Hafta sonu 9:00 da açılacak ve 21:00 da kapanacaktır.

CarrefourSA Çalışma Saatleri 2020

Korana virüs gün geçtikçe yayılıyor ve bu virüs sebebi ile hayatını kaybedenlerin sayısı git gide artıyor. CarrefourSA da bu sebepten dolayı 2020 CarrefourSA çalışma saatlerinde değişiklik yaptı. Artık CarrefourSA 9:00 da açılacak ve akşam 21:00 de kapanacaktır. Tedbirler ise üst seviyede olup, bu süre içerisinde markette fazla kişi bulunmayacaktır. Market içerisinde meyve ve sebzeler özenle poşetlenip bu şekilde müşterilere sunulacaktır. Çocuklar ve bebeklerin markete girişi yasaklanmıştır.