Kelkit'te çarpışan iki araç yayaların arasında daldı: 11 yaralı
Gümüşhane Kelkit'te çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobil yayaların arasında daldı. Kazada yaralanan 11 kişi muhtelif hastanelere kaldırıldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Atatürk Mahallesi 17 Şubat Caddesi'nde E.Ç. idaresindeki otomobil ile M.A.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarındaki yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.