Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde Adalı, planını Zeynep’e ve Galip’e de anlatır. Bu öylesine bıçak sırtı bir oyundur ki, birinin yapacağı en küçük bir hata, herkese her şeyini kaybettirebilecek risktedir. Diğer yanda Veli de boş durmaz. Zeynep ve Galip’le temas kurar. Yakup’un başına silah dayadığı Cemre ölümle burun burunadır.

Kerem bir fırsatını bulup, Yakup’un üzerine atılır. Kerem, Cemre, Merve ve Yakup’un arasında silah patlar ve ortalık kana bulanır. Zeynep, Galip’e çok öfkelidir. Yıllardır içinde biriktirdiği nefreti onun yüzüne haykırırken, geçmişle ilgili itiraflarda da bulunur.

Adalı’nın istemeden kulak misafiri olduğu bu itiraflar, inceden yüreğini sızlatır. Ve artık hesaplaşma zamanı gelmiş, Adalı harekete geçmiştir. Aynı anlarda, Adalı ile Veli’yi kardeşlikten, can düşmanlığına getiren geçmişin sır dolu perdeleri de bir bir aralanacaktır.





“Çarpışma” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!



İşte Çarpışma’nın 6. Bölüm Tanıtımları!





