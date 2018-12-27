‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 6. Bölümünün 3. tanıtımı da yayınlandı. Zeynep ve Galip’e birlikte bir oyun kuracaklarını söyleyen Adalı’nın, Veli’yi alt etmek için harekete geçtiği tanıtımda Meral’in, Cemre’ye ihanet videosunu göstermesi Cemre’de şok etkisi yaratıyor. Adalı ve ekibinin onlarca kişiyle kıran kırana bir kavgaya tutuştuklarının görüldüğü tanıtımda, Veli’nin eline silah tutuşturduğu Zeynep’e zorla ateş ettirdiği anlar ise nefesleri kesiyor.

ÇARPIŞMA 6. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

ÇARPIŞMA 6. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÇARPIŞMA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA'NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Adalı planını Zeynep’e ve Galip’e de anlatır. Bu öylesine bıçak sırtı bir oyundur ki, birinin yapacağı en küçük bir hata, herkese her şeyini kaybettirebilecek risktedir. Diğer yanda Veli de boş durmaz. Zeynep ve Galip’le temas kurar. Yakup’un başına silah dayadığı Cemre ölümle burun burunadır. Kerem bir fırsatını bulup, Yakup’un üzerine atılır. Kerem, Cemre, Merve ve Yakup’un arasında silah patlar ve ortalık kana bulanır.

Zeynep,Galip’e çok öfkelidir. Yıllardır içinde biriktirdiği nefreti onun yüzüne haykırırken, geçmişle ilgili itiraflarda da bulunur. Adalı’nın istemeden kulak misafiri olduğu bu itiraflar, inceden yüreğini sızlatır. Ve artık hesaplaşma zamanı gelmiş, Adalı harekete geçmiştir. Aynı anlarda, Adalı ile Veli’yi kardeşlikten, can düşmanlığına getiren geçmişin sır dolu perdeleri de bir bir aralanacaktır.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!