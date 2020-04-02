AA

Prof. Dr. Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve televizyon programlarında "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" gibi anlamsız iddiaların dile getirildiğini anlattı.

Söz konusu iddiaların gerçek olmadığını defalarca söylediklerini aktaran Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu