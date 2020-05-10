Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Cansu Dere, önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Sabah erken saatlerde kedisini veterinere götüren Dere, gazetecileri karşısında görünce içeri girmekten vazgeçerek, arabasıyla uzaklaştı.

Yaklaşık 15 dakika sonra yeniden veterinere gelen Dere, arabasını kapıya kadar yanaştırıp, koşar adımlar içeri girdi. Veterinerde kedisinin aşısını yaptıran Cansu Dere'nin çıkışta tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse karşı maske takarak önlem aldığı görüldü.

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