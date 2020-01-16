Cansu Dere: Bizi nasıl bulurlar! - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cansu Dere, önceki gün eski evinden Emirgan'a eşya taşırken görüntülendi. Evdeki ufak parçaları aracının bagajında şoförüyle birlikte taşıyan Dere, muhabirleri görünce çılgına döndü.

"BİZİ NASIL BULURLAR!"

"Bizi nasıl bulurlar!" diyerek sitem eden Dere, görüntü vermemek için koşarak aracına bindi. Muhabirlerin görüntü almasına bir hayli sinirlenen Dere, aracının kapısını sert bir şekilde kapatarak elindeki ufak kutuları aracının içine fırlattı.

ESKİ EVİNE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin Bebek'te bulunan yalı dairesine hırsız girmişti. Aşiyan'da 20 bin TL'lik kirada oturan Dere, Kandilli'deki daha güvenlikli ve yine manzaralı daireyi tutmuş ancak uzak olduğunu düşündüğü için 3 ay sonra Aşiyan'daki eski evine geri dönmüştü.

SİNEM KOBAL'A KOMŞU OLDU

Dere, aradığı evi sonunda buldu. Oyuncu, Emirgan'da yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın hemen alt sokağında yer alan bir villa tuttu. 25 milyon TL değerindeki 4 katlı villanın aylık kirasının ise 15 bin TL civarında olduğu öğrenildi.