Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Ezel, Sıla, Anne ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok dizide rol alan oyuncu Cansu Dere, dün akşam evine girerken görüntülendi. Koşar adımlarla evine giden oyuncunun paniğinin nedeni ise bilinmiyor.

"ARKADAŞIZ"

Cansu Dere'nin geçtiğimiz aylarda oyuncu Engin Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Öztürk, çıkan haberler hakkında, "Daha önce söylediğim gibi; biz Cansu ile arkadaşız. Aramızda bir şey yok" açıklamasını yapmıştı.