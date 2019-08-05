"PROJELERİ DEĞERLENDİRİYORUM"

Kısa süre önce anlaştığı dizi anlaşmasının iptali ile ilgili sorulan sorulara Cansu Dere, "Benim ile alakalı hiçbir konu yok. Bizim işimiz senaryo, onun için senaryo ile alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal oldu. Ben de diğer senaryo ve projeleri değerlendiriyorum" dedi.