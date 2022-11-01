Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Cansız bedeni parçalara ayırmıştı! İstanbul Fatih’teki sır perdesi aralandı!

Cansız bedeni parçalara ayırmıştı! Sır perdesi aralandı!

İstanbul Fatih’te bir apartmanın bodrum katında parçalanmış halde bulunan cansız bedenin sırrı çözüldü. Ölen kişinin 65 yaşındaki Celal Han olduğu tespit edildi. Olayla ilgili arkadaşı 78 yaşındaki Sitrak K. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde arkadaşının kalp krizi geçirerek öldüğünü ve kendisinin korktuğu için cesedi parçalara ayırıp yok etmeye çalıştığını iddia eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Giriş: 01.11.2022 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Cansız bedeni parçalara ayırmıştı! İstanbul Fatih’teki sır perdesi aralandı!
Cansız bedeni parçalara ayırmıştı! Sır perdesi aralandı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul Sarıyer'de, polise başvuran akrabaları 25 Ekim günü evinden ayrılan Celal Han’dan (65) bir daha haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi.

KAYIP ŞAHISLAR BÜROSU ÇALIŞMA BAŞLATTI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başvuru üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği çalışma başlattı.

BODRUM'DAN ÇIKMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, kayıp adamın evinden ayrıldıktan sonra metro ve otobüs kullanarak Fatih bölgesine geldiğini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinden Celal Han'ın burada bir kişiyle buluştuğunu ve birlikte bir evin bodrumuna girdikleri belirlendi. Polis Celal Han'ın bir daha bodrumdan çıkmadığını tespit etti.

"PARKA GİDİP AYRILDIK" DEDİ

Polis yaptığı çalışmada kısa süre içinde Celal Han'ın buluştuğu arkadaşı 78 yaşındaki Sitrak K.'ya ulaştı. Sitrak K. polislere arkadaşıyla buluştuğunu, parka gittiklerini ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi.

GÖRÜŞTÜĞÜ ARKADAŞI İÇİN DE KAYIP BAŞVURUSU

Polis olayla ilgili araştırmasını sürdürürken bu kez Sitrak K. için yakınları 29 Ekim'de polise kayıp başvurusunda bulundu.

CANSIZ BEDENİ 6 PARÇAYA AYRILMIŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Sitrak K.'nın kaybolmasının ardından savcılıktan aldığı izinle Celal Han'ın son olarak girdiği bodrum katta arama yaptı. Yapılan aramada Han'ın 6 parçaya ayrılmış halde cesedi bulundu.

ARKADAŞINI PARÇALARA AYIRDIĞINI İTİRAF ETTİ

Polis hakkında kayıp başvurusu da olan Sitrak K.'yı dün Fatih'te sokakta yürürken gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne getirilen Sitrak K., arkadaşını parçalara ayırdığını itiraf etti.

"MÜSAİT OLUNCA CESEDİ ATACAKTIM"

Şüpheli, bodrum kata birlikte indiği arkadaşının kalp krizi geçirerek öldüğünü iddia etti. Sitrak K. "Olay üzerime kalır diye korktum. Cesedi bütün halinde bodrumdan çıkaramayacağımı anlayınca onu parçalara ayırmaya karar verdim. O öldükten 2 gün sonra cesedi parçalara ayırdım, poşetlere koydum. Başını ise bir kutuya koyarak kaldırdım. Müsait olunca cesedi atmayı planlıyordum" dedi.

"ÖLDÜĞÜ İÇİN KORKTUM"

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Nasıl yaptınız?" sorusunu cevaplayan Sitrak K., "O kalp krizi geçirdi. Öldüğü için korktum. Cesedi parçaladığım doğrudur" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 bütçesi kabul edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 bütçesi kabul edildi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak
EGM ve Jandarmadan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
EGM ve Jandarmadan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'yı fethedemeyecek
Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'yı fethedemeyecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.