Cansız bedeni parçalara ayırmıştı! Sır perdesi aralandı!

İstanbul Sarıyer'de, polise başvuran akrabaları 25 Ekim günü evinden ayrılan Celal Han’dan (65) bir daha haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi.

Ekipler, kayıp adamın evinden ayrıldıktan sonra metro ve otobüs kullanarak Fatih bölgesine geldiğini tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinden Celal Han'ın burada bir kişiyle buluştuğunu ve birlikte bir evin bodrumuna girdikleri belirlendi. Polis Celal Han'ın bir daha bodrumdan çıkmadığını tespit etti.

Polis yaptığı çalışmada kısa süre içinde Celal Han'ın buluştuğu arkadaşı 78 yaşındaki Sitrak K.'ya ulaştı. Sitrak K. polislere arkadaşıyla buluştuğunu, parka gittiklerini ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi.

Polis olayla ilgili araştırmasını sürdürürken bu kez Sitrak K. için yakınları 29 Ekim'de polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Sitrak K.'nın kaybolmasının ardından savcılıktan aldığı izinle Celal Han'ın son olarak girdiği bodrum katta arama yaptı. Yapılan aramada Han'ın 6 parçaya ayrılmış halde cesedi bulundu.

Polis hakkında kayıp başvurusu da olan Sitrak K.'yı dün Fatih'te sokakta yürürken gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne getirilen Sitrak K., arkadaşını parçalara ayırdığını itiraf etti.

"MÜSAİT OLUNCA CESEDİ ATACAKTIM"

Şüpheli, bodrum kata birlikte indiği arkadaşının kalp krizi geçirerek öldüğünü iddia etti. Sitrak K. "Olay üzerime kalır diye korktum. Cesedi bütün halinde bodrumdan çıkaramayacağımı anlayınca onu parçalara ayırmaya karar verdim. O öldükten 2 gün sonra cesedi parçalara ayırdım, poşetlere koydum. Başını ise bir kutuya koyarak kaldırdım. Müsait olunca cesedi atmayı planlıyordum" dedi.

"ÖLDÜĞÜ İÇİN KORKTUM"

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Nasıl yaptınız?" sorusunu cevaplayan Sitrak K., "O kalp krizi geçirdi. Öldüğü için korktum. Cesedi parçaladığım doğrudur" dedi.