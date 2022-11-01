Parçalara ayrılmış halde bulundu! İstanbul Fatih'te vahşet!

DHA'da yer alan habere göre yapılan incelemede apartmanda bir dairede parçalara ayrılmış cansız beden bulundu. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yeri inceleme polisleri ve savcı inceleme yaptı.

"YAŞLI BİRİ OLDUĞUNU DUYDUM"

Mahalle sakini Kürşat Cebeci, "Ben burada misafirim yeni geldim. Buraya geldiğimde polisler vardı. İddiaya göre 1 hafta önce burada öldürülen bir adamın cesedi bulunmuş. Cesedin parçalara ayrıldığını söylüyorlar, ne kadar doğru bilmiyorum. Kim olduğunu, yaşını bilmiyorum. Cenaze aracını geldi, cesedi götürdüler, olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını yapmışlar. Yaşlı biri olduğunu duydum" dedi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.