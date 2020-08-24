CANSEL ELÇİN HAKKINDA



Cansel Elçin 20 Eylül 1973 Tire, İzmir doğumlu Türk sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusudur. 1982 yılından bu yana Paris'te yaşamını sürdürmekte olan Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris'te Lycée Racine'de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu.



Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent'e yazılarak devam etti.