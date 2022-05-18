Tom Cruise’dan dublör açıklaması

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‘Top Gun: Maverick’in gösterimi için Cannes Film Festivali’ne katılan 59 yaşındaki Tom Cruise, katıldığı panelde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cruise, konuşmasının çoğunda film yapım sanatına olan aşırı bağlılığını, erken yaşlardan itibaren film yapımlarının her unsurunu zihnine nasıl kazıdığını ve belirli oyunculuk biçimlerinin beyazperdede en iyi nasıl çalıştığını analiz ettiğini anlattı.

Tom Cruise, “filmlerinizde dublör kullanmayarak neden riske giriyorsunuz?” sorusuna kimse Gene Kelly'ye 'Neden dans ediyorsun?' diye sormadı” şeklinde cevap verdi. Cruise, dijital platformlara film çekip çekmeyeceği yönündeki bir soruya ise şöyle cevap verdi; “Hayır, bu asla olmayacak. Büyük ekran için film yapıyorum.”

Jennifer Connelly - Tom Cruise