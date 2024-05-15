Cannes Film Festivali, Altın Palmiye Onur Ödülü alan Meryl Streep'in gözyaşlarıyla başladı

Streep, şunları söyledi:

"Zaten üç çocuk annesiydim, 40 yaşına girmek üzereydim ve kariyerimin bittiğini düşündüm. O dönemde aktrisler için bu gerçekçi olmayan bir beklenti değildi. Bu gece burada olmamın ve bunun devam etmesi, birlikte çalıştığım çok yetenekli sanatçılar sayesinde. Yüzümden bıkmadığınız ve benden vazgeçmediğiniz için çok minnettarım. Genellikle her konuda haklı olan annem bana şöyle dedi: 'Meryl, hayatım, göreceksin. Her şey çok hızlı gidiyor. Çok hızlı.' Ve öyle oldu. Çok uzun olan konuşmam dışında."