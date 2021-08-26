Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları bugün İstanbul'da çekiliyor.
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Siyah-beyazlı ekibin Devler Ligi kurasına hangi torbadan gireceği dün gece play-off turunda oynanan maçların ardından belli oldu. Salzburg-Brondby ve Monaco-Shakhtar Donetsk eşleşmelerinde tur atlayan takımlar Salzburg ve Shakhtar olunca, temsilcimiz kuraya 4. torbadan katılmak durumunda kaldı.
Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.
GRUPLAR:
A GRUBU: Manchester City, PSG, RB Leipzig
B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto
C GRUBU: Sporting Lizbon, Borussia Dortmund, Ajax, BEŞİKTAŞ
D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar
E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica
F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys
G GRUBU: Lille, Sevilla, RB Salzburg
H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit
AHMET NUR ÇEBİ, EMRE KOCADAĞ VE ERDAL TORUNOĞULLARI KATILDI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura töreni öncesinde kulüp yetkilileri, UEFA'nın geleneksel kırmızı halı seremonisinde yer aldı.
Gruplardaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş Kulübünü, başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları temsil etti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kura çekimine İstanbul'un ev sahipliği yapıyor olması nedeniyle organizasyona katılan tüm kulüp başkanlarına, başarı dileklerini içeren mektupla birlikte isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş formaları hediye etti.
Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar, Bayern Münih Kulübü CEO'su Oliver Kahn, Lille Kulübü Başkanı Olivier Letang, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid Kulübü Uluslararası İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno, Milan Kulübü Onursal Asbaşkanı Franco Baresi, Porto Kulübü Asbaşkanı Vitor Baia gibi isimler katıldı.
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, kura çekimi öncesi basının karşısına çıkarıldı.
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sheriff
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg
İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
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