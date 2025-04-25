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        Haberler Bilgi Gündem CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ 25 NİSAN 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 25 Nisan bugün: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 25 Nisan Cuma günü sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yaşanan her deprem sonrası Türkiye fay hattı haritası gündeme geliyor. 23 Nisan Çrşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası tedirginlik sürüyor. Peş peşe artçılar yaşanırken az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi yakından takip ediliyor. İşte, 25 Nisan 2025 Son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 07:32 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:07
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        • 1

          Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri günlük olarak inceleniyor. Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listede yerini alıyor. Son olarak Marmara Denizi’nde İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişeye sevk etti. Artçı sarsıntılar devam ederken gelişmeler ‘’Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. Öte yandan diri fay hattının bulunduğu illerde son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 25 Nisan 2025 Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          KÜTAHYA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.23'te Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

          4,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 8,81 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Saat 07.29'da bir deprem daha meydana geldi. 3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 11,61 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          25 NİSAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

          2025-04-25 10:44:26 42.50194 27.89611 7.19 ML 2.9 Karadeniz

          2025-04-25 10:43:42 42.56694 27.94972 14.06 MW 3.6 Karadeniz

          2025-04-25 10:27:01 39.25778 28.96167 8.04 ML 2.7 Simav (Kütahya)

          2025-04-25 10:22:35 39.245 28.96778 9.05 ML 2.7 Simav (Kütahya)

          2025-04-25 10:20:02 39.21639 28.98889 12.17 MW 4.6 Simav (Kütahya)

          2025-04-25 09:17:19 42.52222 28.01167 7.0 ML 2.7 Karadeniz

          2025-04-25 08:40:00 40.84056 28.47222 7.8 MW 3.6 Marmara Denizi - [17.93 km] Büyükçekmece (İstanbul)

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

          2025-04-25 08:15:33 36.07222 29.02556 32.25 ML 3.0 Akdeniz - [34.79 km] Kaş (Antalya)

          025-04-25 07:49:01 39.23556 28.97639 12.11 ML 2.6 Simav (Kütahya)

          2025-04-25 07:29:22 39.24361 28.98194 11.61 MW 3.9 Simav (Kütahya)

          2025-04-25 07:23:44 39.22139 28.97306 8.81 MW 4.5 Simav (Kütahya)

          2025-04-25 07:00:34 40.81944 28.15278 8.2 ML 2.7 Marmara Denizi - [23.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

          2025-04-25 04:00:15 40.84028 28.26139 6.94 ML 2.5 Marmara Denizi - [25.20 km] Silivri (İstanbul)

          2025-04-25 02:58:35 40.82167 28.32583 6.99 ML 2.7 Marmara Denizi - [25.32 km] Büyükçekmece (İstanbul)

          2025-04-25 02:55:55 40.84917 28.39306 6.25 ML 2.5 Marmara Denizi - [19.90 km] Büyükçekmece (İstanbul)

          2025-04-25 00:57:11 37.13333 28.37222 8.17 ML 2.5 Menteşe (Muğla)

        • 4

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor.

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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