TÜİK, 2023 yılına dair 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı.

2023 yılında 1 milyar 195 milyon 977 bin dolarlık canlı hayvan ithalatı yapıldı. Bu kalem, 2013'ten bu yana en yüksek 3. ithalat rakamı olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT 1 YILDA YÜZDE 561 ARTTI

Canlı hayvan ithalatı 2017'de 1 milyar 212 milyon dolar, 2018'de 1 milyar 768 milyon dolarla zirveyi görürken, sonraki yıllarda düşüş trendine girilmiş ve 2022'de ithalat 181 milyon dolara kadar düşmüştü. 2023'te 2022'ye göre ithalat rakamı yüzde 561 yükseldi.

ET-SAKATAT KALEMİ DE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Etler ve yenilen sakatat kaleminde ise 358 milyon 425 bin dolarlık ithalat yapıldı. 2022'ye göre yüzde 154.96 artış yaşandı. 2013'ten bu yana açıklanan verilere göre en yüksek ithalat rakamına ulaşıldı.

CANLI HAYVAN İTHALATI AÇIK ARA EN ÇOK YÜKSELEN İTHALAT KALEMİ

Canlı hayvan ithalatı, TÜİK'in açıkladığı 97 farklı ithalat kalemi arasında açık ara en fazla artan kalem oldu. 'Etler ve yenilen sakatat' ise yüzde 154.96 yükseliş ile canlı hayvan ithalatını takip etti. Yüzde 100'ü aşan diğer kalem ise yüzde 105.79 ile 'Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar' oldu. 4. sırada yüzde 82.48 ile 'Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı', 5. sırada ise yüzde 50.89 ile 'Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı' yer aldı.

ET FİYATLARI 1 YILDA YÜZDE 98.5 YÜKSELDİ

Et fiyatlarını dengelemek için yükselen ithalata rağmen fiyatlar da artışını sürdürdü. UKON'un açıkladığı karkas et fiyatı, 25 Ocak verilerine göre; 267.51 TL oldu. Karkas etin yüzde 60'ından kemiksiz et elde ediliyor. Buna göre et fiyatının kilogramı 445.85 TL seviyesinde görünüyor. Karkas etin yıllık fiyat artışı yüzde 98.5 oldu.

İTHALATA 2024'TE DE DEVAM EDİLECEK

2023'te et fiyatlarını dengelemek için artırılan et ithalatı, 2024'te de devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, '2024 Yılı Besilik Sığır İthalat Talimatı ve Teknik Kriterleri'ni yayınladı. Et ve Süt Kurumu tarafından 2024 yılında 600 bin baş besilik erkek sığırın ithal edileceği belirtildi.

Metinde, "2024 yılı için planlanan 600.000 (altıyüzbin) baş besilik erkek sığırın fiili ithalatı, bu talimatta belirtilen kurallara göre Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından gerçekleştirilecektir. İthal edilecek besilik sığırların satış fiyatı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.