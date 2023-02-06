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Haberler Gündem CANLI - Deprem olan illerde son durum! İşte kara gecenin bilançosu

Deprem olan illerde son durum!

Türkiye, güne depremle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken hemen ardından saatler 04.26'yı gösterdiğinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkez üssünde 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem fırtınası Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede etkisini gösterdi. Deprem yaşanan illerde teyakkuza geçilirken enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depremle ilgili ilk bilançoyu açıkladı. Oktay, toplamda 284 can kaybı olduğunu belirtirken 2.323 yaralı olduğunu ve 1.710 binanın yıkıldığını söyledi. İşte, deprem olan illerde son durum...

Giriş: 06.02.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI - Deprem olan illerde son durum! İşte kara gecenin bilançosu
HABERTURK.COM

Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birisini yaşadı. Sabaha karşı önce Kahramanmaraş'ta; ardından ise Gaziantep'te yaşanan depremler, birçok il ve ilçeyi etkiledi. Depremlerin ardından deprem fırtınası etkisini gösterdi ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok ilde peş peşe depremler gerçekleşti. 10 ilde 4. derece alarma geçilirken enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte, depremin yaşandığı illerde son durum...

KAHRAMANMARAŞ

GAZİANTEP

HATAY

OSMANİYE

ADIYAMAN

KİLİS

ADANA

MALATYA

DİYARBAKIR

ŞANLIURFA

**Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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