Deprem olan illerde son durum!

Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birisini yaşadı. Sabaha karşı önce Kahramanmaraş'ta; ardından ise Gaziantep'te yaşanan depremler, birçok il ve ilçeyi etkiledi. Depremlerin ardından deprem fırtınası etkisini gösterdi ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok ilde peş peşe depremler gerçekleşti. 10 ilde 4. derece alarma geçilirken enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte, depremin yaşandığı illerde son durum...

KAHRAMANMARAŞ

GAZİANTEP